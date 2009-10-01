5 крупнейших банков Великобритании будут жить по новым правилам

Пять крупнейших банков Великобритании - HSBC, Barclay`s, Lloyds, Royal bank of Scotland и Standard Chartered - подписали новые, согласованные на международном уровне правила, вводящие ограничения на выплаты премиальных бонусов банковским служащим и руководящему составу, сообщил накануне британский телеканал Sky News.

Министр финансов Соединенного Королевства Алистер Дарлинг приветствовал решение банков принять на себя новые ограничения, согласованные на прошлой неделе на прошедшей в Питтсбурге встрече лидеров стран "большой двадцатки".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, новые правила, принятые пятью британскими банками, в частности, обязывают их увязывать выплаты премиальных бонусов с долгосрочными результатами деятельности этих финансовых институтов.