Иена теряет свои позиции

Курс японской национальной валюты на торговой сессии в четверг 1 октября снижается и по отношению к единой европейской, и по отношению к американскому доллару. Новые признаки восстановления мировой экономики обеспечили повышенный спрос на высокодоходные активы, сообщает k2kapital..

Котировки денег страны "восходящего солнца" сегодня "просели" по отношению к 15 из 16 наиболее торгуемых валют. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявление Международного валютного фонда (МВФ), который снизил прогноз по потерям мировой экономики от кризиса. В частности, предполагается, что кризис обойдется экономике в $3,4 трлн., а не в $4 трлн., как предполагалось ранее. Еще одним негативным фактором оказалось для иены заявление экспертов о том, что для подорожания национальной валюты есть слишком мало оснований. На этом фоне иена сегодня дешевеет по отношению к евро - со 131,33 иены/евро накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке до 131,59 иены/евро, к доллару – с 89,70 иены/доллар до 89,88 иены/доллар.

Не слишком удачно, между тем, складывается ситуация на торговых площадках для американского доллара, который торгуется вблизи годовых минимумов по отношению к австралийскому "коллеге" на фоне известия о том, что в Китае производство растет четвертый месяц подряд. "Китай демонстрирует явные признаки роста, что порождает спрос на активы на развивающихся рынках", - цитирует Bloomberg заявление одного из менеджеров торгового подразделения токийской Ueda Harlow Ltd. Сегодня за один австралийский доллар предлагают 88,32 американских центов против 88,28 центов накануне после того, как курс снижался до 88,59 центов за австралийский доллар. К евро котировки доллара держатся на отметке $1,4641 за евро.