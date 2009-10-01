Самые богатые американцы стали беднее на 300 млрд долл.

Самые богатые американцы за последний год стали на 300 млрд долл. беднее - их совокупное богатство уменьшилось с 1,57 трлн долл. до 1,27 трлн долл., сообщил журнал Forbes. Это издание традиционно составляет список из 400 богатейших людей Америки.

У "обеднения" богачей много причин: оказавшиеся в бедственной ситуации рынки капитала, падение цен на недвижимость, разводы и обыкновенное мошенничество. Все это в совокупности привело к тому, что 314 миллиардеров из списка стали беднее, а 32 вообще покинули его.

Больше всего досталось второму по богатству человеку США Уоррену Баффетту. Акции его инвестиционной компании Berkshire Hathaway за последний год упали в цене на 20%, уменьшив его состояние на 10 млрд долларов. Теперь У.Баффетт "стоит" 40 млрд долл.

Во многом по тем же причинам потерял 7 млрд долл. самый богатый американец, основатель Microsoft Билл Гейтс. Теперь его состояние оценивается в 50 млрд долларов.

Первая "десятка" Forbes, в которую в числе прочих входят сразу четыре члена семейства Уолтон, владеющего гигантом розничной торговли Wall-Mart, и медиа-магнат, а по совместительству - мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, за прошедший год потеряла почти 40 млрд долл.

С большими потерями /8,2 млрд долл./ подошел к традиционной перекличке Forbes игорный король Керк Керкорян, а также основатель фирмы по прокату автомобилей Rent-A-Car Джек Тэйлор /7 млрд долл./.

Зато почти втрое умудрился в это непростое время увеличить свое личное состояние банкир Эндрю Бил, который прошлой осенью удачно скупил упавшие в цене долговые обязательства и активы и теперь "стоит" четыре с половиной миллиарда долларов.

Уменьшились за прошедший год не только личные состояния членов "Клуба 400", но и вступительный взнос. Если раньше в него принимали толстосумов, владеющих не менее чем 1,3 млрд долл., то теперь для этого достаточно "всего" 950 млн долл., переадет ПРАЙМ-ТАСС.