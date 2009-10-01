Доллар продолжил падение в структуре мировых резервов

Согласно информации МВФ, доля доллара США в структуре мировых валютных резервов по итогам второго квартала 2009 года установилась на уровне 62,8%. Это ниже показателя первого квартала (65%). Снижение доли доллара произошло за счет увеличения доли евро - с 25,9% до 27,5%.

(Информационно: доля доллара США в структуре мировых валютных резервов в 1999 году составляла 71,1%, а доля евро всего 18,1%)

Вытеснение доллара США из мировых валютных резервов - веление времени. Этот процесс, даже с учетом кризиса, носит долгосрочный характер.