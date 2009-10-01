Золото демонстрирует максимальный рост за 3 года

Золото на торгах в Нью-Йорке демонстрирует максимальный квартальный рост за последние три года. В течение третьего квартала 2009 года цена драгметалла выросла на 7,6%. Фьючерсы на золото на электронной торговой площадке Comex в Нью-Йорке в среду подорожали на 0,4% - до свыше 1000 долл. за тройскую унцию.

Рост стоимости золота во многом объясняется девальвацией доллара США. В тот же момент, скупка золота при росте цен - отражение пессимистических ожиданий инвесторов относительно будущего «зеленого».