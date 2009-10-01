Россия погасит "смущающий" долг СССР

Россия планирует выплатить последнюю часть долгов бывшего СССР в этом году с тем, чтобы успокоить инвесторов до размещения международных облигаций. Размещение произойдет впервые после дефолта 1998 года, сообщает k2kapital..

Остающиеся обязательства в отношении поставок иностранных товаров и услуг, начиная от зубной пасты до ремонта судов, будут погашены концу 2009 года, уточнил директор департамента международных финансовых отношений, госдолга и госфинактивов Минфина РФ Константин Вышковский. По его словам, коммерческая задолженность, доставшаяся в наследство от СССР, составляет около $1,2 млрд. "Мы оцениваем наличие этого долга в российском портфеле как негативный фактор", - отметил Вышковский.

Россия стремится избавиться от всех долговых претензий до того, как разместить еврооблигации в 2010 году примерно на $18 млрд. Эта сделка поможет правительству выполнить свои социальные обязательства на фоне бюджетного дефицита.

Потенциальные покупатели еврооблигаций дважды подумают об их приобретении, если только правительство РФ не урегулирует все споры, считает управляющий директор Turan Corp. Салех Дахер (Saleh Daher). По его мнению, такая ситуация вызывает некоторое "смущение", так как Россия, являясь членом группы самых развитых стран G-8, до сих пор не выплатила накопившиеся за последние годы существования СССР коммерческие долги. В то же время опустошенному войной Ираку удалось урегулировать споры по большинству торговых претензий менее чем за 2 года после падения режима Саддама Хусейна.

"Мы надеемся, что российское правительство положит конец этой бесконечной истории перед тем, как выйти на мировые финансовые рынки с новой программой заимствований", - заявил агентству Bloomberg глава отдела суверенных долгов Belgian Export Credit Agency Стефан де Брабантер (Stefan de Brabanter).

Россия, являясь крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов и третьим крупнейшим держателем международных валютных резервов ($411,7 млрд.), накопила внешнюю задолженность на сумму в $38,9 млрд. Госдолг страны составляет 7,4% от ВВП, тогда как в Мексике он превышает 30%, в Великобритании этот показатель составляет 61%, а в США – 85%.