Спрос на "дешевые" кредиты ЕЦБ упал

Число европейских кредитно-финансовых институтов, пожелавших воспользоваться выгодной офертой ЕЦБ, сократилось вдвое. Общая сумма затребованных кредитов - в шесть раз, сообщает Немецкая волна.

В целях преодоления последствий мирового экономического и финансового кризиса Европейский центральный банк в среду, 30 сентября, уже во второй раз в 2009 году предоставил банкам, работающим в зоне хождения единой европейской валюты, многомиллиардный годичный кредит под исторически низкую ставку рефинансирования, составляющую всего 1 процент годовых. Эта мера призвана обеспечить банки еврозоны достаточными финансовыми ресурсами для кредитования хозяйствующих субъектов, которые в последнее время испытывали затруднения с получением заемных средств.

Следует отметить, что с самого начала финансового кризиса ЕЦБ - в стремлении поддержать экономическую конъюнктуру и ускорить оздоровление народного хозяйства еврозоны - щедро снабжает европейские банковские дома валютными средствами. Однако на этот раз спрос на предоставленные банком финансовые средства со стороны европейских кредитно-финансовых институтов оказался невелик. Во-первых, новые кредиты запросили всего 589 коммерческих банков - в два раза меньше, чем в июне при проведении первой акции такого рода со стороны ЕЦБ. Во-вторых, сумма запрошенных кредитов на этот раз составила всего 75 миллиардов - одну шестую июньского займа объемом в 442 миллиарда евро.

Эксперты: на межбанковский рынок возвращается доверие

По мнению экспертов, снижение спроса на "дешевые" кредиты ЕЦБ свидетельствует о насыщении рынка ликвидностью и возвращении доверия кредитно-финансовых институтов друг к другу. Одновременно аналитики высказывают опасение, что рост денежной массы чреват ростом инфляции, которая в свою очередь может затормозить экономический рост. Эксперты полагают, что ЕЦБ в целях недопущения роста инфляции не станет продлевать внеплановые сделки по рефинансированию, последнюю из которых планируется провести в декабре, и начиная с середины 2010 года подымет учетную ставку.

Напомним, что обычно сделки ЕЦБ по рефинансированию носят краткосрочный характер, и их срок не превышает нескольких недель или месяцев. Однако весной 2009 года из-за кризиса на финансовом рынке ЕЦБ заявил о своей готовности предоставить кредитно-финансовым институтам Европы долгосрочные займы.

ВТ/Reuters/dpa