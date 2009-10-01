Кабмин сделает контрабанду сигарет экономически невыгодной...

Государственная таможенная служба Украины рассчитывает на то, что Кабинет Министров Украины своими решениями сделает контрабанду сигарет на территорию страны и из государства экономически невыгодной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента организации борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Гостаможслужбы Андрей ФЕДЬКИН.

По его словам, в январе-августе 2009 года на границе Украины со странами Европейского Союза было задержано 35,4 млн. штук сигарет или 1,8 млн. пачек.

А.ФЕДЬКИН отметил, что контрабанда на границе со странами ЕС объясняется существенной разницей в ценах сигарет – иногда она в 12 раз превышает цены по Украине. По его словам, пачку сигарет, которая в Украине стоит 8 грн., в Норвегии можно купить за 12 евро.

Самые большие объемы контрабанды сигарет зафиксированы на украинско-венгерской (30,7% случаев выявления) и украинско-румынской (27,8%) границах.

При этом А.ФЕДЬКИН отметил уменьшение количества случаев контрабанды сигарет на украинско-российской границе – 3,8% выявления.

В январе-августе таможенные органы предупредили 2083 случаев незаконного перемещения табачных изделий, из которых 1828 – во время попыток незаконного вывоза за границу таможенной территории Украины и 225 – во время ввоза сигарет в Украину. При этом таможенники изъяли более 50 млн. штук сигарет, или более 2,5 млн. пачек.