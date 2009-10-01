Компании, подконтрольные Лагуну, оплатили более 45% акций СК «Оранта»

Компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

По его информации, по итогам допэмиссии акций страховой компании структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. О.СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

На пресс-конференции Н.ЛАГУН сообщил о намерении увеличить долю в НАСК «Оранта» до контрольного пакета. «Мы проводим консолидацию пакета до контрольного, и, думаю, в ближайшее время процесс консолидации завершится», – сказал он.

При этом Н.ЛАГУН не уточнил названия подконтрольных ему компаний, которые напрямую будут владеть акциями НАСК «Оранта», попросив подождать до 30 октября, когда состоится собрание акционеров НАСК «Оранта», на котором планируется утвердить результаты подписки на акции допэмиссии.

На собрании также планируется внести изменения в состав наблюдательного совета и правления НАСК «Оранта». В то же время Н. ЛАГУН сообщил, что кардинальных изменений в руководстве компании не произойдет. В частности, глава правления и глава наблюдательного совета останутся прежними, пройдет просто некоторое усиление команды управленцев.

«Я бы хотел, чтобы и Елена Викторовна (председатель правления НАСК «Оранта» Елена БОЛОТОВА - УНИАН) и Олег Викторович (председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА – УНИАН) продолжили свой путь в НАСК «Оранта», - сказал Н.ЛАГУН.

По информации О. СПИЛКИ, после того как доля кипрских компаний Colorino Trading Ltd и Saleta Ltd в капитале НАСК «Оранта» в результате подписки на акции допэмисии значительно уменьшилась, возникла необходимость переформатирования холдинга IMG, в управлении которого до недавно находилось 51% акций СК, в частности, акции кипрских компаний.

Также О. СПИЛКА сообщил, что в ближайшее время НАСК «Оранта» обеспечит полный контроль над СК «Оранта-Жизнь» (на середину сентября НАСК «Оранта» сконцентрировала 77,9982% акций СК «Оранта-Жизнь») и будет работать с ней как с дочерней компанией.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» – 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.