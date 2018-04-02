Операции с налоговыми накладными – как решит ГНАУ…

Вопрос - где взять деньги в поддержку экономики страны в условиях кризиса, манипулируя на грани дефолта - все чаще звучит как со стороны политиков, так и аналитиков, экспертов. Не последнее место в финансовых перипетиях занимает НДС. Есть и новые идеи – введение Единого реестра налоговых накладных. Налоговая уже разработала соответствующий проект постановления правительства и подала его в Кабмин. Это предложение не лишено смысла, поскольку поспособствует в борьбе с теневыми схемами при формировании налогового кредита. Однако те нюансы, которые возможны при внедрении инициативы в жизнь, могут спровоцировать нежелательные последствия для плательщиков НДС, поскольку значительно расширят полномочия налоговых органов. Суть новшества, которое заложено в инициированном ГНАУ проекте постановления, заключается в том, что накладная на товар будет выдаваться только после ее регистрации в Едином реестре. И тут основное, налоговики будут определять целесообразность проведения операций с использованием налоговых накладных, т.е. влиять на срок регистрации и формирование налогового кредита.

Госкомпредпринимательства – против

Госкомпредпринимательства уже высказал свое мнение по поводу данного предложения. По итогам совещания с аудиторами комитет подготовил обращения к премьер-министру Юлии Тимошенко, а также главному налоговику Сергею Буряку, в которых обосновал неправомерность таких действий.

В обращении к премьер-министру отмечается, что «согласно п.7.2.8 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» налогоплательщик осуществляет регистрацию полученных и выданных налоговых накладных в документальном или электронном виде, по его выбору». То есть, данным документом не предусмотрено требование относительно Единого реестра. «Считаем, что обязать плательщика налога вести такой реестр невозможно», - отмечают в комитете.

Что касается выдачи накладной покупателю работ (услуг) только после ее регистрации в Едином реестре, то в комитете подчеркнули – данное требование противоречит п.7.2.6 закона о НДС, которым определено, что налоговая накладная выдается налогоплательщику, который поставляет товары (услуги), по требованию их получателя и является основанием для начисления налогового кредита.

«Не внесение в реестр налоговой накладной не является причиной для отказа в ее выдаче. В случае отказа со стороны поставщика товаров (услуг) предоставить налоговую накладную или при нарушении им порядка ее заполнения получатель таких товаров (услуг) имеет право добавить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого поставщика, что является основанием для включения суммы данного налога в состав налогового кредита», - поясняют в комитете.

Пунктом 5 проекта постановления определяется, что покупатель теряет право на налоговый кредит согласно налоговой накладной, если сумма налога на добавленную стоимость по накладной не отображена продавцом в налоговой декларации, или продавец не провел в полном объеме расчеты с бюджетом по такой декларации.

«Лишение любых прав получателя товаров (работ, услуг), в том числе и права начислить налоговый кредит, украинским законодательством не предусмотрено», - подчеркивает глава комитета Александра Кужель.

Тут стоит напомнить, что согласно Закону Украины от 21 декабря 2000 г. №2181 «О порядке погашения обязательств плательщиками налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами», в случае несвоевременного перечисления в бюджет согласованных налоговых обязательств установлена ответственность в виде финансовой санкции от 10% до 50% суммы долга, а также в виде налогового залога, ареста собственности.

Пунктом 6 проекта постановления предусмотрено, что органы ГНАУ имеют право отказать в регистрации налоговой накладной относительно операции, которая не обусловлена экономической целесообразностью. Однако, как отметили в Госкомпредпринимательства, данная норма противоречит Конституции, Хозяйственному кодексу, Закону «О налоге на добавленную стоимость», Закону «О государственной налоговой службе». Непонятно также, по каким критериям будет определяться экономическая целесообразность.

«Законодательством органам налоговой службы не предоставлены полномочия относительно регистрации налоговых накладных и определения экономической целесообразности хозяйственной операции. Экономическая целесообразность любой хозяйственной операции определяется органами, уполномоченными субъектами хозяйствования», - считают в комитете.

В этой связи напоминаем - ст.6 Хозяйственного кодекса запрещено незаконное вмешательство органов государственной власти, ее должностных лиц в хозяйственные отношения субъектов.

Ждем мудрое решение...

С НДС в последнее время проблем действительно невпроворот. Отреагировал на ситуацию и Президент Виктор Ющенко. Он обязал СБУ и Генеральную прокуратуру провести тотальную проверку положения дел с возмещением налога на добавленную стоимость. По его данным, долг государства в этой сфере превысил 20 млрд. грн. Разрешить ситуацию, вероятно, должно действительно мудрое решение, но именно мудрое… С учетом перечисленных Госкомпредпринимательства замечаний в это верится с трудом. А тут еще подключается мнение хозяйственников.

Так, директор по корпоративным отношениям трубно-колесной компании «Интерпайп» Олег Кузьмин считает, что инициатива ГНАУ позитивна, поскольку даст возможность бороться с недобросовестными предприятиями в сфере возмещения НДС, но имеет свои недостатки. «Мы поддерживаем введение Единого реестра налоговых накладных для плательщиков НДС, так как это позволит повысить прозрачность, снизить злоупотребления по возмещению НДС, и ускорит процедуру его подтверждения. Однако, считаем недопустимым вмешательство налоговых органов в хозяйственную деятельность предприятий путем наделения их правом определять целесообразность проведения операций с использованием налоговых накладных, и таким образом подтверждать или отказывать в их регистрации», - отметил он.

Свое негативное отношение к данной идее высказали и в Совете предпринимателей при Кабинете министров.

Конечно, тут надо заметить, что инициатива ГНАУ может «провалиться», однако в свете необходимости каким-либо образом возместить НДС и пресечь использование теневых схем стоит ожидать новых идей в этой сфере. В то же время, администрирование налогов в Украине закреплено на уровне законодательства, поэтому принятие любых изменений путем постановлений правительства не будет иметь позитивную оценку, а также право быть…

Юлия Главацкая (УНИАН)