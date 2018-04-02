Доллар снова будет по 8,5 грн. и это не предел?..

Курсовые качели продолжают раскачиваться. После укрепления гривни в конце сентября торги на межбанковском валютном рынке 1 октября начались с ее падения. За первую половину дня текущий курс вырос с 8,25 грн./долл. до 8,36 грн./долл. Вывод напрашивается один - время массовой распродажи валюты завершилось. Снова на рынке количество покупателей превышает число продавцов, и последние диктуют свои условия.

Укрепление нацвалюты в первом месяце осени было вызвано рядом обстоятельств, в основном на фоне завершения календарного (третьего) квартала. Именно в этот период для ряда банков с зарубежным капиталом настало время «Ч», когда нужно выполнить условия по формированию валютной позиции с учетом требований Нацбанка, выписанных еще весной т.г.

Постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям покупки-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».

Кроме того, на курс существенно повлияла и активность юридических лиц. Ситуация выглядела так: в середине сентября большая часть юридических лиц, которая обладала валютным запасом, заняла выжидательную позицию. Расчет шел на то, что доллар достигнет 10 грн. и поэтому не стоит спешить его продавать. Так как обязательного требования по продаже экспортной выручки не существует, то, соответственно, компании имели все законные основания для такого поведения. Когда же наступил конец квартала, стало ясно, что доллар не установится на желанном уровне, а в этот момент для бизнеса пришло время гривневых платежей. Компаниям было необходимо продать часть валюты, но таких было больше, чем желающих купить. И доллар стал падать…

Свою лепту в «похудение» доллара внес и Нацбанк. В конце сентября через свои депозитные сертификаты регулятор изъял из банковского сектора почти 3 млрд. грн. Это привело к тому, что банки не смогли активно скупать подешевевшую валюту. Как результат - курс доллара фактически достиг отметки 8,2 грн. и тем самым показал, что может быть дешевым.

С приходом октября ситуация радикально изменилась. Теперь у банков нет необходимости продавать валюту для выполнения нормативов. Скорее наоборот, они будут ее скупать для осуществления валютных операций. Кроме того, приближается время платить за российский газ, а это, как показала жизнь, означает дополнительный спрос на «зеленый». И самое главное, текущий внешнеторговый баланс остается отрицательным, объемы импорта растут быстрее, чем экспортные поступления. Так что, скорее всего, в ближайшее время доллар будет по 8,5 грн. и это не предел…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)