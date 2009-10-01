С должности предправления УБРР уволен Корякин

С 25 сентября т.г. с должности председателя правления ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) «по согласию сторон» уволен Иван КОРЯКИН. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, решение было принято Наблюдательным советом банка 25 сентября 2009 года.

Другим решение НС назначил на должность исполняющего обязанности председателя правления УБРР Олега ЛОКТИОНОВА. До назначения он занимал должность заместителя председателя правления УБРР.

Справка УНИАН. ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» (Киев) получило банковскую лицензию 14 октября 2004 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 137,746 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 26,327 млрд. грн., обязательства - 67,046 млн. грн., собственный капитал - 70,7 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 июля составлял 72 млн. грн.

УБРР закончил І полугодие с убытком 617 тыс. грн. против 902 тыс. грн. прибыли годом ранее.

Основным акционером ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» является Украинская государственная инновационная компания – 99,99%.