Межбанк: доллар вырос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2580/8,2945 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 8,3050/8,3230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,3570/8,3880 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2744/0,2762 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2758/0,2771 грн./рубль. К закрытию цены установились на значениях 0,2772/0,2785 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,0875 рубля за доллар (+0,0781).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4593/1,4595 долл./евро, а к 15:15 снизился – 1,4540/1,4542 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0560/12,1035 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1085/12,1305 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,1525/12,2005 грн./евро.