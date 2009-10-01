«ВТБ Банк» увеличил уставный капитал на 0,77 млрд. грн. – до 2 млрд. 928,784 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте банка.

«Регистрация соответствующих изменений в уставе банка была проведена 23 сентября 2009 года Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрацией», - говорится в сообщении.

Таким образом, доля основного акционера ОАО «ВТБ Банк» – ОАО «Банк ВТБ» (Россия) – увеличилась с 99,8902% до 99,9152%.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 27,283 млрд. грн., обязательства – 24,822 млрд. грн., собственный капитал – 2,462 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года чистая прибыль банка составила 1,742 млн. грн., в 2008 году – 55,8 млн. грн.

7 апреля 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров "ВТБ Банка" было принято решение об увеличении уставного капитала банка на 770 млн. грн. путем дополнительного закрытого (частного) размещения 7,7 млрд простых именных акций номинальной стоимостью 0,1 грн.

Уставный капитал банка с 23 сентября 2009 года составляет 2 млрд. 928,784 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9152% акций ОАО «ВТБ Банк».