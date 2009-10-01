НБУ ввел временную администрацию в «Ипобанке»

Национальный банк Украины (НБУ) постановлением №573 от 29 октября 2009 года ввел временную администрацию в ОАО «Ипобанк» сроком на 1 год со 2 октября 2009 года по 1 октября 2010 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, временным администратором банка стал независимый эксперт Юрий ВЛАСЕНКО.

НБУ также ввел полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО "Ипобанк" сроком на три месяца со 2 октября 2009 года по 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Ипобанк» зарегистрировано в августе 2006 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 1 млрд. 971,882 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 579,970 млрд. грн., обязательства - 1 млрд. 756,054 млн. грн., уставный капитал – 200 млн. грн., собственный капитал - 215,826 млн. грн.

«Ипобанк» закончил І полугодие с убытком 640 тыс. грн. против 5,8 млн. грн. прибыли годом ранее.