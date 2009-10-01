Лицензии двух страховых компаний аннулированы

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика». Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято Комиссией на сегодняшнем заседании.

Также сообщается, что Госфинуслуг приостановила действия лицензий ОДО «Страховая компания «Региональное страховое агентство» (г. Киев), ЗАО «Страховая компания «Украинский финансовый альянс» (г. Киев) и ЗАО «Страховая компания «Славутич» (г. Запорожье).

Кроме того, Комиссия аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Альянс-страхование» (г. Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

На заседании также было принято решение о восстановлении всех страховых лицензий, выданных страховому акционерному обществу «Остра» (г. Одесса).

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (Киев).

В конце августа владелец страховой компании «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО, который также является председателем правления компании, заявил о намерении продать 70% акций СК.

Справка УНИАН. На 1 июля 2009 года в Украине зарегистрировано 477 страховых компаний, в т.ч. СК «life» – 75 компаний, СК «non-life» – 402 компании.