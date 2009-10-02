Госбюджет за 8 месяцев сведен с дефицитом 16,4 млрд грн.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2009 года сведен с дефицитом 16,427 млрд. грн., а сводный бюджет - с дефицитом 16,696 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, доходы госбюджета в январе-августе составили 135,348 млрд. грн, тогда как расходы - 149,94 млрд. грн.

При этом доходы сводного бюджета за январь-август составили 175,971 млрд. грн., расходы - 190,798 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.