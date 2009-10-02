Расследование злоупотреблений в НБУ продвигается

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что расследование дела о злоупотреблениях в Национальном банке Украины продвигается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Дело продвигается, следователи допрашивают людей, они исправно приходят на допросы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, МВД проводит расследование по фактам нарушений руководством Нацбанка во время проведения рекапитализации коммерческих банков. Первые показания уже дал первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.