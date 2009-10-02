Агентство USAID презентовало проект в сфере госзакупок

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (ЛИНК) презентовал в Киеве «Международные стандарты законодательства по вопросам государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации международный эксперт по вопросам закупок и экс-старший юрист UNCITRAL Симеон САГАЙДАЧНЫЙ отметил, что отсутствие закона о госзакупках является причиной непрозрачных, неэффективных и лишних расходов государства. По его мнению, проверенными моделями в данной сфере являются директивы Европеского Союза, Договор Всемирной организации торговли о государственных закупках, а также международный опыт решения этих вопросов на законодательном уровне в ряде стран.

С.САГАЙДАЧНЫЙ подчеркнул, что процедуры госзакупок должны также проводиться и в электронном варианте – метод электронных закупок. В то же время, из процедуры госзакупок, по его мнению, необходимо изъять способ «уменьшения цены» - внутренний обратный аукцион, который создает условия для сговора и других злоупотреблений, а также стимулирует участников к завышению начальных цен, ожидая их последующего снижения. Такую процедуру можно заменить электронными обратными аукционами, которые проводятся посредством интернета и анонимно.

***Проект ЛИНК имеет целью помочь прогрессивным обществам и регионам достичь значительного роста инвестиций и новых рабочих мест. Проект реализует свою миссию через содействие экономическим реформам на национальном уровне, поддержку стратегического планирования экономического развития и конкурентоспособности городов, устранение административных и регуляторных барьеров для инвестиций и экспорта, содействие инвестициям и государственно-частному партнерству, ускорение эффективной торговой интеграции, создание единственного реестра недвижимости на местном уровне.

USAID – Агентство США по международному развитию. USAID было создано Правительством США в 1961 году для оказания Соединенными Штатами экономического и социального содействия иностранным государствам. В настоящее время USAID осуществляет содействие более 100 странам мира, включая страны Африки, Азии и Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Европы и Евразии. USAID способствует росту экономики, сельского хозяйства, торговли и т.п.