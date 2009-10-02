Эксперты: ВР не примет бюджет-2010 до президентских выборов
Нужна "финансовая конституция"
Отечественные политические эксперты считают, что Верховная Рада не примет государственный бюджет на 2010 год до проведения президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня на пресс-конференции, посвященной политическим итогам недели.
В частности, директор аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ на 90% убежден, что бюджет не будет принят, потому что, к сожалению, по его словам, он стал заложником предвыборной борьбы.
В то же время эксперт выразил убеждение, что Украина нуждается в “финансовой конституции“ на следующий год, потому что при ее отсутствии будут действовать нормы нынешнего бюджета, которые не будут отвечать финансово-экономическим реалиям 2010 года.
В связи с этим, отметил И.ЖДАНОВ, всем политическим силам, правительству, Верховной Раде, Президенту нужно “садиться и договариваться”. Но вероятность такого сценария объединения, по его оценкам, сегодня очень низка.
Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО, со своей стороны, заметил, что вопрос принятия бюджета “упирается в другой вопрос – будет ли разблокирована Верховная Рада?”. Сегодня, по его мнению, шансы как на то, что парламент разблокируют, так и наоборот, практически одинаковы.
Однако проблема бюджета 2010 года, отметил Ю.ЯКИМЕНКО, заключается не только в этом. Даже если Партия регионов и БЮТ договорятся, разблокируют ВР и примут бюджет, добавил он, то его все равно будут изменять после выборов главы государства в зависимости от того, кто победит, какой будет коалиция в парламенте, каким будет правительство и кто его возглавит.
То есть, констатировал эксперт, бюджет будет изменен в соответствии с тем, какое виденье развития ситуации в Украине будет у нового Президента и премьер-министра.