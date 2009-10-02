Наличный курс доллара вырос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,41 грн./долл., что на 1,2% дороже, по сравнению с 1 октября, продают – по 8,50 грн./долл., что на 1% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,48 грн./долл., по продаже – в пределах 8,40-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 1 октября, и сегодня составляет 12,21 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,42 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,04-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,30-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках. по сравнению с 1 октября, повысился на 0,9%% и составляет 0,2709 грн./рубль, курс продажи – на 0,5% – до 0,2828 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,277-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,43 грн./долл., что на 1,2% дороже, чем вчера, продажи – 8,52 грн./долл., на 1,1% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,47 грн./долл., по продаже – в пределах 8,46-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6% с 1 октября и сегодня составляет 12,25 грн./евро, продажи – также на 0,6% - до 12,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,06-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,35-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 октября, повысился на 1% и составляет в среднем 0,2698 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2831 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 12,00/12,42 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,35/8,55 грн., евро – 11,80/12,55 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,009, к евро – 11,644285, к российскому рублю – 0,26642.