Кабмин исправит межбюджетные отношения в пользу регионов

Кабинет Министров Украины намерен развивать межбюджетные отношения в пользу регионов, как это определено в новом Бюджетном кодексе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на IX Львовском международном экономическом форуме.

По ее словам, новый Бюджетный кодекс дает возможность регионам иметь постоянные и прогнозированные бюджеты развития.

«Это значит, что мы можем перейти к следующему этапу – к началу серьезных структурных реформ в экономике регионов, всех систем коммуникаций, всех систем обеспечения жизни людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что в 2011 году реформа межбюджетных отношений будет углубляться. «Мы будем делать так, чтобы финансы, которые остаются на местах, были более весомыми для того, чтобы местное самоуправление выполняло свою главную функцию – обеспечивало жизнь общества», – сказала премьер-министр.

Говоря о бюджете, Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду, что подготовленный правительством на базе нового Бюджетного кодекса Государственный бюджет на 2010 год будет принят на следующий день после проведения выборов Президента

«Скорее всего, этот бюджет будет принят сразу на следующий день после президентских выборов», – отметила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня проблема принятия бюджета заключается в том, что Верховная Рада практически не работает.

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил В.ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал данный закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.