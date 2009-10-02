«Сбербанк России» увеличит уставный капитал на 188,5 млн. долл.

«Сбербанк России» (Киев) в ближайшие полгода планирует увеличить уставный капитал на 188,5 млн. долл., сообщил УНИАН первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Александр ВЕДЯХИН.

По его словам, 30 сентября в Киеве состоялось заседание наблюдательного совета банка, на котором были подтверждены намерения «Сберегательного банка Российской Федерации» инвестировать до 1 апреля 2010 года в уставный капитал своей украинской "дочки" указанную сумму.

Справка УНИАН. ОАО «Сбербанк России» (Киев) является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва). До июня т.г. банк назывался ЗАО «Банк НРБ», зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 2001 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 5,034 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,282 млрд. грн., обязательства – 4,208 млрд. грн., уставный капитал – 839,929 млн. грн., собственный капитал - 825,589 млн. грн.

Убыток ОАО «Сбербанк России» (г. Киев) по итогам первого полугодия текущего года составил 249,043 млн. грн.