Госбюджет перевыполнен на 1,8%

По оперативным данным Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), план поступлений в общий фонд Госбюджета в январе-сентябре 2009 г. выполнен на 101,8%, фактически поступило 73,476 млрд. грн., дополнительно бюджет получил 1 млрд. 276,5 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.

По налогу на прибыль поступило 22 млрд. 767,6 млн. грн. (дополнительно поступило 1 млрд. 802 млн. грн.), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – 9 млрд. 641,2 млн. грн. (+846 млн. грн.), по рентной плате за добычу природного газа – 559,6 млн. грн. (+231,4 млн. грн.), по части прибыли, которая изымается в бюджет, – 654,4 млн. грн. (+69,8 млн. грн.).

Согласно информации, в январе-сентябре т.г. в Сводный бюджет поступило 124,489 млрд. грн. налогов, в частности в Государственный бюджет – 80 млрд. 944,4 млн. грн., в местные бюджеты – 43 млрд. 544,6 млн. грн.

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–сентябре т.г. возмещено 28 млрд. 989,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость, то есть в объеме, определенном бюджетной росписью.

В сентябре, по оперативным данным, в общий фонд Госбюджета перечислено 8 млрд. 617,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 100,6%.

Налогоплательщикам в сентябре возмещено 7 млрд. 115,2 млн. грн. НДС.