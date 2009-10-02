Межбанк закрылся ростом котировок по доллару – 8,48/8,50 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,3510/8,3960 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4160/8,4640 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,4820/8,5040 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,69 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2770/0,2790 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2787/0,2809 грн./рубль и к 12:00 установились на значениях 0,2807/0,2824 грн./рубль. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2808/0,2821 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,18 рубля за доллар (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4505/1,4560 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1340/12,2035 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,2410/12,2945 грн./евро и к 12:00 достигли уровня 12,3350/12,3735 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 12,3360/12,3620 грн./евро.