Проблемные кредиты в кредитных союзах достигают 27%

Объем проблемных кредитов в системе кредитных союзов составляет около 1,1 млрд. грн. (около 27%) при общем объеме выданных кредитов членам кредитных союзов (КС) в размере 4,121 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ.

По его информации, на конец первого полугодия т.г. количество участников КС составляло 2,151 млн. человек, при этом вкладчиками кредитных союзов являются 124 тыс. человек против 245 тыс. в 2007 году.

В.СУСЛОВ отметил, что на сегодня обеспечена выплата более 50% средств вкладов участников кредитных союзов.

По его словам, сегодня ситуация в системе кредитной кооперации не является критической, и 0,5-1 млрд. грн. дополнительных средств было бы достаточно для того чтобы полностью стабилизировать работу кредитных союзов.

В.СУСЛОВ сообщил, что переговоры с Национальным банком Украины о создания системы рефинансирования кредитных союзов ни к чему не привели. Поэтому Госфинуслуг намерена внедрить такую систему путем принятия соответствующего постановления Кабинета министров Украины, создав механизм кредитования КС с определением уполномоченного банка, через который такое кредитование будет проводиться.