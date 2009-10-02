НБУ проводил рефинансирование и интервенции по единым критериям

Национальный банк Украины в четвертом квартале 2008 года принимал решения по рефинансированию коммерческих банков и валютным интервенциям, исходя из единых критериев.

Об этом говорится в выдержке из отчета аудиторской компании «Эрнст энд Янг. Аудиторские услуги», обнародованном на сайте Нацбанка.

«В результате анализа отдельных данных относительно зарегистрированных прав собственности, прав бенефициаров (вигодоприобретателей) и связей, которые касаются Национального банка и основных банков, получивших поддержку ликвидности и принимавших участие в валютных интервенциях на протяжении ІV квартала 2008 года, не обнаружено подтверждения влияния любых формальных или неформальных связей между соответствующими представителями Национального банка и банками, получавшими поддержку ликвидности или принимавшими участие в валютных интервенциях, на решения, которые не отвечают единым критериям их принятия», – говорится в выдержке из отчета.

По данным Нацбанка, выборка данных о валютных интервенциях, проработанных аудиторами, составила 2,213 операций на общую сумму 66,099 млрд. грн., или 92,6% от общего количества и 95,5% от общего объема таких операций, осуществленных в ІV квартале 2008 года. Из общего объема валютных интервенций 26,8% (или 2,831 млн. дол.) составили адресные интервенции на потребности государственной компании (название не указывается – УНИАН).

Кроме того, предметом аудита были кредиты, рефинансирование (овернайт, тендерные,

стабилизационные, репо, своп), предоставленные в ІV квартале 2008 года на сумму 105,4 млрд. грн. Рассмотрено 745 операций на сумму 90,867 млрд. грн., или 86,2%. Проанализированы все 93 отклоненные заявки и причины отказов.

В сообщении отмечается, что проведение аудита было необходимым условием предоставления Украине очередного транша кредита stand-by от Международного валютного фонда.

По данным Нацбанка, в процессе проверки был проведен анализ положений, регулирующих деятельность НБУ по поддержке ликвидности банков и осуществлению валютных интервенций, порядок принятия решений, операционных процессов и контрольных процедур по таким операциям, а также проведены интервью с соответствующими представителями Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Украины проводит расследование по фактам нарушений руководством Национального банка во время проведения рефинансирования коммерческих банков и осуществления валютных интервенций. Первые показания уже дал первый заместитель председателя Нанбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ.