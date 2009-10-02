Курсы валют и металлов НБУ на 5 октября

Курсы валют НБУ на 5 октября100 USD США – 801.0000 (на 2 октября – 800.9000) 100 EUR – 1164.4137 (на 2 октября – 1164.4285) 10 RUR – 2.6590 (на 2 октября – 2.6642)Учетные курсы банковских металловза 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 79939.80 (на 2 октября – 80550.52) 961 XAG 10 Серебро – 1298.42 (на 2 октября – 1325.49) 962 XPT 10 Платина – 102127.50 (на 2 октября – 103636.46) 964 XPD 10 Палладий-23309.10 (на 2 октября-23626.55)

Курсы валют НБУ на 5 октября 100 USD США – 801.0000 (на 2 октября – 800.9000) 100 EUR – 1164.4137 (на 2 октября – 1164.4285) 10 RUR – 2.6590 (на 2 октября – 2.6642) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 5 октября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 79939.80 (на 2 октября – 80550.52) 961 XAG 10 Серебро – 1298.42 (на 2 октября – 1325.49) 962 XPT 10 Платина – 102127.50 (на 2 октября – 103636.46) 964 XPD 10 Палладий – 23309.10 (на 2 октября – 23626.55)

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