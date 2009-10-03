ВБ: Украина должна стимулировать частные инвестиции

Чтобы не наращивать отставание в послекризисный период, Украина должна принять меры по стимулированию частных инвестиций, заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 37 (765), 3 - 9 октября 2009 года) новый вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Филипп Ле УОРУ.

Он подчеркнул, что Украине необходимо добиться внутриполитического консенсуса, чтобы принять необходимые меры по ужесточению фискальной политики, дерегуляции и улучшению условий предпринимательской деятельности, а также обеспечить реформирование энергетического сектора, систем здравоохранения и образования, пенсионной системы, чтобы сделать их более справедливыми, более эффективными и повысить качество государственных услуг.

«Прогресс в этих областях разблокирует дополнительную международную помощь. Но еще более важно разблокировать частные инвестиции с чем, чтобы Украина не скатилась назад и не наращивала отставание в послекризисный период», - отметил Ф.Ле УОРУ.

По словам вице-президент Всемирного банка, Украине нужно принимать меры, которые не всегда популярны, но необходимы для возврата к устойчивому росту.

«У Украины огромный потенциал - и это общепризнанный факт. Но чтобы реализовать его, особенно в условиях глобальной экономической конкуренции, которая после кризиса усилится, украинские политические лидеры должны будут решительно вести страну по трудному, но необходимому пути реформ и модернизации», - убежден Ф.Ле УОРУ.