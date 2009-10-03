В США лопнули очередные 3 банка

Три банка закрыты в США в пятницу вечером по финансовым показателям, всего с начала года в стране "лопнули" 98 финансово-кредитных организаций, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), передает РИА "Новости".

За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков - почти в четыре раза меньше, чем в нынешнем году. В пятницу прекратили существование очередные три региональных банка - в штатах Мичиган, Миннесота и Колорадо. Общая сумма страхования потерпевших фиаско банков составила с начала года свыше 20 миллиардов долларов против 17,6 миллиарда за весь 2008 год.

В проблемном списке регулятора числятся свыше 400 американских банков с общим размером активов в почти 300 миллиардов долларов - это наихудший показатель за последние 15 лет. Аналитики предсказывают, что счет банкам, которые не переживут "великой рецессии", будет исчисляться сотнями. Массовое закрытие банков на волне финансового кризиса, охватившего США, привело к тому, что в течение ближайших пяти лет бюджету придется выплатить в виде страховки около 70 миллиардов долларов, полагает FDIC.