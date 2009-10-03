Италия объявляет налоговую амнистию

Итальянский парламент поддержал принятие спорного, по мнению многих, законопроекта, обещающего налоговую амнистию капиталам, хранящимся в зарубежных банках. Об этом сегодня сообщает ВВС.

По словам премьер-министра Сильвио Берлускони, принятый закон поможет вернуть в Италию около 300 млрд евро, принадлежащих гражданам страны, но находящихся на счетах за ее пределами.

Однако представители оппозиции считают, что эта мера лишь сыграет на руку организованной преступности.

Это уже третья налоговая амнистия в Италии за последние восемь лет. Оппозиционеры называют действия правительства потаканием мафии и взяточникам.

Принятый закон не только обещает анонимность всем желающим легализовать свои зарубежные сбережения, но и гарантирует безнаказанность за двойную бухгалтерию, относящуюся к этим финансовым средствам.

Уровень укрывательства доходов в Италии - один из самых высоких в Евросоюзе. "Обелить" зарубежные капиталы предлагается, заплатив относительно небольшой налог в размере всего лишь 5% от общего объема средств.

Многие эксперты, однако, считают прогноз Берлускони чрезмерно оптимистичным и предупреждают, что в долгосрочной перспективе амнистия приведет лишь к еще большему оттоку капиталов за рубеж, так как их владельцы будут знать, что, в случае чего, всегда смогут легко легализовать свои доходы.

Управляющий Банка Италии Марио Драги обратил особое внимание правительства на то, что при проведении аналогичных амнистий в Великобритании и Соединенных Штатах имя налогоплательщика не сохранялось в тайне, а для легализации средств было необходимо заплатить все причитающиеся с них налоги за последние несколько лет.

Наибольшая часть итальянских средств, находящихся за рубежом, лежат на счетах в банках Швейцарии и Люксембурга.

Президент Италии Джорджо Наполитано пообещал подписать новый закон уже к началу следующей недели.