В Турции проходит встреча Минфинов G7
12:20, 03 октября 2009Финансы
0
Обсуждают кризис и слабый доллар
В Турции проходит встреча Минфинов G7, сообщает ВВС.
Экономический кризис, слабый доллар и состояние банковского сектора в центре внимания финансовых властей "Большой семерки", встречающихся в Стамбуле.
По некоторым данным, министры также обсудят состав группы, потерявший, по мнению многих экспертов, актуальность на фоне возрастающего влияния Китая и Индии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter