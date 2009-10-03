В Турции проходит встреча Минфинов G7, сообщает ВВС.

Экономический кризис, слабый доллар и состояние банковского сектора в центре внимания финансовых властей "Большой семерки", встречающихся в Стамбуле.

По некоторым данным, министры также обсудят состав группы, потерявший, по мнению многих экспертов, актуальность на фоне возрастающего влияния Китая и Индии.