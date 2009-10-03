На Винничине руководители ОАО нанесли государству 1,5 млн. грн. ущерба

В Винницкой области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц открытого акционерного общества, которые подозреваются в нанесении государству ущерба в 1,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерство внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, должностные лица открытого акционерного общества подозреваются во внесении в налоговые декларации по НДС неправдивой информации о финансово-хозяйственных отношениях с двумя обществами с ограниченной ответственностью, на основании чего ОАО был завышен налоговый кредит по НДС. Таким образом, государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.

По данному факту прокуратурой Ильинецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог) УК Украины.