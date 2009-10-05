МВФ разработал план по введению общемирового налога на банки

Международный валютный фонд разработал план по введению общемирового налога на банки, средства от которого будут направляться в специальный всемирный Страховой фонд.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили британские финансисты, участвующие в конференции МВФ в Стамбуле.

Данный план одобрен главой Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Пока неизвестно, поддержит ли G20 эту инициативу МВФ и какова будет величина отчислений в Страховой фонд в случае его образования.