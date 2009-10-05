США предложили создать финансовую «четверку»

Американская администрация завершила работу над планом по созданию финансовой G4.

В этот «элитный мировой финансовый клуб» предлагается включить США, Японию, Китай и страны ЕС, входящие в зону евро, передает «Газета.ру».

Задача новой структуры – координировать действия лидирующих финансовых держав в области валютной и монетарной политики.

«Фактически речь идет о создании президиума G20», - заявил представитель британского Министерства финансов.

Великобритания уже высказалась против создания G4, так как страна не является членом зоны евро.