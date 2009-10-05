Экс-министр финансов Японии найден мертвым в своем доме

Бывший министр финансов Японии Сиоити Накагава накануне был найден мертвым в своем доме в токийском районе Сэтагая. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По данным полиции, никаких травм и следов насилия на теле умершего обнаружено не было и потому вероятность смерти в результате инцидента "практически полностью исключена".

С.Накагаве было 56 лет. Впервые в состав правительства Японии он вошел в 1998 г при премьер-министре Кэйдзо Обути. В кабинете С.Накагава сначала занимал пост министра земледелия, лесоводства и рыболовства, а затем - министра экономики, торговли и промышленности. В сентябре 2008 г. премьер Таро Асо назначил С.Накагаву руководителем японского Минфина, где тот проработал до середины февраля 2009 г. Последний период его политической карьеры был омрачен скандалом, разразившимся во время встречи финансовой "семерки" в Риме. Тогда С.Накагаву обвинили в том, что он явился на совещание министров и последовавшую за ним пресс-конференцию в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. В связи с этим С.Накагава был вынужден подать в отставку.