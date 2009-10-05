Немыря: В условиях кризиса Украине нужен реалистичный обменный курс

Вице-премьер-министр Украины, управляющий от Украины во Всемирном банке Григорий НЕМЫРЯ убежден, что Украина, преодолевая последствия мирового финансово-экономического кризиса, прежде всего, должна поддерживать реалистичный обменный валютный курс и сдерживать инфляцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом он заявил в воскресенье во время выступления на Ежегодном собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Стамбуле.

«Страны, где был установлен плавающий обменный курс, понесли значительно меньшие убытки от финансового кризиса», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, уроком мирового кризиса, в частности для Украины, стала необходимость последующего осуществления структурных реформ. "Незавершенность структурных реформ обострила кризис в нашем государстве, поэтому правительство намерено в дальнейшем ускорять процесс реформ», - отметил он. При этом Г.НЕМЫРЯ добавил, что другим уроком для Украины стала необходимость дальнейшего развития процессов европейской интеграции.

«Во времена кризиса нам нужно больше Европы в Украине», - сказал Г.НЕМЫРЯ, заметив, что сегодня Украина не имеет финансовой поддержки от ЕС, поэтому необходимо убеждать ЕС в важности приближения Украины к Содружеству.

Вице-премьер отметил, что Украина уже сделала ряд важных шагов на этом пути. «Сформирована четкая повестка дня европейской интеграции: Украина продолжает переговоры относительно углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, продолжается процесс присоединения к Европейскому Энергетическому сообществу, продолжаются переговоры в транспортной сфере и других отраслях», - подчеркнул он.

Подытоживая, Г.НЕМЫРЯ выразил мнение, что самые «тяжелые времена для Украины уже позади, но это не значит, что правительству уже не нужно принимать тяжелых, но необходимых решений. Кризис – это время, которое не нужно терять, это возможность для нас стать еще сильнее».