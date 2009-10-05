Отток капиталов в РФ в 2009г. составит 42 млрд.долл.

Чистый отток капитала из России в третьем квартале составил меньше 10 миллиардов долларов, в сентябре ЦБ зафиксировал "небольшой приток"; в четвертом квартале Банк России также прогнозирует незначительный приток капитала, но по-прежнему ожидает по итогам 2009 года оттока в размере 42 миллиарда долларов, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев журналистам. Об этом передает РИА Новости.

"Цифра на этот год у нас - 42 миллиарда долларов. Я не думаю, что будет приток в третьем квартале, будет небольшой приток в сентябре, но на фоне июля-августа в третьем квартале будет небольшой отток", - сказал Улюкаев, который входит в состав российской делегации, участвующей в международных мероприятиях в Стамбуле в рамках годовой сессии МВФ и Всемирного банка. Улюкаев не привел точные цифры по сентябрьскому притоку капитала, уточнив лишь, что речь идет о "единицах миллиардов" долларов. Отток капитала в третьем квартале, по его словам, составил менее 10 миллиардов долларов.