РФ обсуждает с ВБ условия кредита до 4 млрд. долл.

Россия обсуждает со Всемирным банком возможность привлечения кредита на сумму до $4 миллиардов, но только в том случае, если он не будет обставлен дополнительными условиями, сообщает Рейтер со ссылкой на представителей министерства финансов РФ.

Россия планирует вернуться на внешние рынки заимствований в следующем году после десятилетнего перерыва, поскольку рецессия в экономике привела к возникновению бюджетного дефицита. В 2010 году Россия планирует привлечь около $18 миллиардов с помощью выпуска еврооблигаций и, возможно, кредита Всемирного банка.

"Мы обсуждали возможность привлечения кредита на сумму $2-4 миллиарда", - сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин после встречи с главой Всемирного банка Робертом Зелликом.

"Мы заинтересованы в простом, ускоренном кредите. Мы договорились обсудить условия в ближайшем будущем".

Заместитель министра финансов Дмитрий Панкин сказал, что Россия хочет привлечь кредит исключительно на финансовых условиях.

"Если кредит потребует от нас согласовывать наши экономические решения (со Всемирным банком), если будет система мер, тогда мы, возможно, не захотим привлекать кредит, если у него есть условия", - сказал Панкин.

"Если это чисто финансовый кредит, мы будем его рассматривать с чисто финансовой точки зрения".

Кредит Всемирного банка может быть более дешевой альтернативой заимствованиям на рынке.

По словам Панкина, обсуждались ставки на уровне LIBOR плюс 30-50 базисных пунктов. Выпуск евробондов на 5-7 лет может стоить LIBOR плюс 250-270 базисных пунктов.

Объем заимствований России будет зависеть от ее потребностей в следующем году - более высокие цены на нефть будут означать более высокий уровень доходов бюджета - равно как и от условий, который предложит Всемирный банк, сказал Панкин.