Кудрин: Россия не предоставит Украине кредит на 5 млрд. долл.

РФ не предоставит Украине кредит на 5 миллиардов долларов, а также не даст Белоруссии последний транш в 500 миллионов долларов из кредита в 2 миллиарда долларов, но будет продвигать интересы этих стран по международной линии - по получению займов от МВФ и антикризисного фонда ЕврАзЭС, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы внимательно наблюдаем за исполнением программы МВФ (по кредитованию Украины - ред.) Мы как члены МВФ поддерживаем выделение фондом кредита Украине, но на двусторонней основе мы не планируем (давать кредит - ред.)", - заявил также глава российского Минфина. Украина в начале этого года обращалась к России за кредитом на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

Также, по словам Кудрина, Россия пока мы не рассматривает продолжение кредита Белоруссии (последний транш на 500 миллионов долларов из заявленного ранее стабилизационного кредита в 2 миллиарда долларов). "На двусторонней основе не предоставим", - сказал Кудрин.

В конце прошлого года Россия приняла решение выделить Белоруссии кредита в 2 миллиарда долларов, из которого уже выдано 1,5 миллиарда. Последний транш в размере 500 миллионов долларов российский Минфин не переводил, заявляя, что необходима тщательная оценка перспектив возврата этих средств.