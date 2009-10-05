Саудовская Аравия вышла из финансового кризиса

Саудовская Аравия преодолела последствия глобального финансового кризиса и обеспечила стабильность банковского сектора, заявил в воскресенье в Стамбуле министр финансов королевства, управляющий Валютным агентством (Центральным банком) страны Ибрагим аль-Ассаф.

Газета "Эр-Рияд"публикует в понедельник выдержки из выступления Ибрагима аль-Ассафа в Стамбуле в преддверии годовой сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда. "Королевство успешно преодолело последствия финансового и экономического кризиса. ...Перспективы развития саудовской экономики обещающие", - сказал министр, по сообщению газеты. В условиях падения мирового спроса на углеводороды и снижения цен на нефть, указал Ибрагим аль-Ассаф, в королевстве обеспечен "сильный рост производственного сектора, не связанного с нефтяной отраслью".

"Страна продолжает выполнение инвестиционных программ, направленных на наращивание нефтедобывающих мощностей", пишет "Эр-Рияд".