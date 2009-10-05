РФ может предоставить кредит Сербии и Болгарии

Россия готова предоставить кредит Сербии и рассматривает возможность выдачи займа Болгарии, сказал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам по итогам встреч с министрами финансов этих стран в рамках визита в Стамбул для участия в мероприятиях годовой сессии МВФ и Всемирного банка.

Как сообщает РИА Новости, впервые Кудрин заявил о просьбе Сербии в получении кредита от РФ в июне, но тогда речь не шла о конкретных суммах, теперь об этом стало известно. "Сербия обратилась с просьбой о кредите на 1 миллиард евро, из него 350 миллионов - на бюджетный кредит (для покрытия дефицита), остальное - на инвестиционные кредиты", - заявил Кудрин.

По его словам, на встрече в Стамбуле стороны обменялись мнениями по организации дальнейшей работы по этим вопросам. "Мы рассматриваем поэтапное предоставление кредита. В ближайшие две недели определимся по величине, по срокам, условиям и этапности", - уточнил Кудрин.

Министр полагает, что какая-то сумма займа может быть предоставлена уже в этом году. Кроме того, рассматривается вариант, что часть кредита будет выдана российскими банками - как государственными, так и частными, в случае необходимости соответствующие гарантии предоставят правительства РФ и Сербии. "Этот вопрос обсуждается", - отметил глава Минфина. Кудрин пояснил также, что в первую очередь будет предоставлен бюджетный кредит, и лишь затем - займы на инвестпроекты с участием российских компаний, в первую очередь, на строительство дорог и метро.

Что касется Болгарии, то Россия списала предыдущий долг Болгарии еще в прошлом году, весной стало известно о возможности нового займа - до 3,8 миллиарда евро на строительство АЭС в Белене. Делегации Минфинов в Стамбуле двух стран обсудили условия этого кредита. "Мы обменялись мнениями по организации дальнейшей работы по подготовке ТЭО строительства АЭС, с учетом того, что кредит может быть только связанным, и обе стороны должны согласиться с его условиями", - отметил Кудрин.

"Правительство РФ рассматривает возможность выдачи этого кредита по мере предоставления информации о проекте", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о сроках принятия решения. Он сообщил также, что речь идет о долгосрочном кредите.