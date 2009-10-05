В августе промцены в еврозоне выросли на 0,4%

По итогам августа 2009 года промышленные цены в зоне обращения единой европейской валюты (еврозона) выросли, по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,4%. Промышленные цены во всех странах-членах Европейского союза (страны ЕС) в августе 2009г., по сравнению с предыдущим месяцем, выросли на 0,2%.

Рост цен в еврозоне оказался выше, чем в среднем во всех стран ЕС, во многом благодаря единой валюте. Этот показатель очень наглядный пример, что может евро как единая валюта. В целом, рост промышленных цен в странах ЕС - четкий сигнал, что Европа выходит из кризиса.