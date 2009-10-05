Обнародованы результаты стресс-тестов крупнейших банков ЕС

Долгожданные результаты стресс-тестов крупнейших европейских банков, опубликованные в четверг, свидетельствуют о том, что финансовые организации смогут успешно справиться с проблемами в случае более значительного, чем ожидалось ранее, ухудшения ситуации в экономике.

По итогам стресс-тестов 22 банковских групп стран ЕС установлено, что, несмотря на кризис, банковская система оказалась устойчивой к круизным явлениям и в ближайшее время ей не грозит банкротство.

В отличие от американской банковской системы европейская оказалась более устойчивой во время кризиса. Во многом сказалась специфика ведения бизнеса американских и европейски банков. Кроме того, за счет укрепления евро европейским банкам пришлось меньше списывать убытков.