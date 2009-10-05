В 2010 г. Украина выплатит по внешним займам около 20,3 млрд. долл.

Общий объем выплат по внешним займам Украины в 2010 году ожидается на уровне 20,3 млрд. долл. Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год, обнародованных на официальном сайте Национального банка Украины.

«Объем плановых платежей по прямому и гарантированному государством долгу в следующем году будет составлять не менее 2,3 млрд. долл., а по частному долгу - более чем 18 млрд. долл.» - говорится в документе.

Также Нацбанк ожидает, что в следующем году дефицит счета текущих операций платежного баланса может составлять 0,1% ВВП. При этом будет продолжаться отток средств по счету операций с капиталом и финансовых операций, хотя и в меньших объемах, чем в 2009 году.

Монетарные индикаторы развития денежно-кредитной сферы в 2010 г. предусматривают темпы роста монетарной базы на уровне 9-13%.

Также НБУ прогнозирует, что в следующем году стабилизация работы банков позволит им повысить кредитную поддержку процессов возобновления экономического роста. «Краткосрочные разрывы в ликвидности, которые могут при в этом возникать, будут покрываться за счет применения механизмов рефинансирования, регулярный доступ к которым будет обеспечиваться на прозрачных и равных для всех банков условиях» - отмечается в Основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год.