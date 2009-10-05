Доллар на межбанке растет
11:22, 05 октября 2009Финансы
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Доллар - 8,46/8,49, евро - 12,36/12,41 грн.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,4630/8,4910 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2810/25, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3680/12,4120. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4622/24 (пятница - 1,4530/32).
В пятницу, 2 октября, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,6900.
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