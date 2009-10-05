Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,4630/8,4910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2810/25, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3680/12,4120. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4622/24 (пятница - 1,4530/32).

В пятницу, 2 октября, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,6900.