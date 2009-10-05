Расходы федерального бюджета РФ увеличены на 152,9 млрд. руб.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в федеральный бюджет на 2009 и плановый период 2010-2011 годов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Законом увеличивает объем расходов и дефицита федерального бюджета на 2009 год с сохранением ранее утвержденного объема доходов федерального бюджета на текущий год. Согласно поправкам, в 2009 году расходы федбюджета будут увеличены на 152,9 млрд руб и составят 9 845, 2 млрд руб /или 24,4 проц ВВП/. При этом доходная часть останется на прежнем уровне - 6 713,8 млрд руб. Таким образом дефицит бюджета возрастет до 3 131,4 млрд руб /или 7,7 проц ВВП, изначально предполагалось, что он составит 7,4 проц ВВП/. Покрытие дефицита бюджета планируется осуществить за счет "источников внутреннего и внешнего финансирования".