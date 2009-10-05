Доллар на мировых валютных рынках падает

С падения обменного курса доллара США относительно евро начали сегодня свою работу мировые валютные рынки, сообщает ИТАР-ТАСС. К 10.00 за один евро в Евросоюзе давали 1,4635 долларов.

Таким образом, за утренние часы сегодня доллар обесценился по отношению к единой европейской валюте на 0,42 %.

Тем самым рынки негативно отреагировали на отсутствие каких-либо упоминаний о курсе доллара в итоговых документах состоявшейся в минувшие выходные в Стамбуле встречи министров финансов и управляющих Центробанками стран "семерки". В результате деловой мир сделал вывод о том, что не исключено дальнейшее ослабление американкой валюты.

С середины минувшего марта доллар уже обесценился на 14% по отношению к корзине, составленной из ведущих твердых валют.