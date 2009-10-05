Доллар на межбанке снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4630/8,4910, к 12:00 цены упали до 8,3925/8,4350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2810/25, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2802. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,0690 (-0,1110).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4622/24, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3680/12,4120, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,2580/12,3160.