Эксперт: Доллар может подскочить до 9 грн.

На курс гривни в значительной мере будет влиять ситуация с реструктуризацией долгов НАК «Нафтогаз Украины».

Таком мнение УНИАН высказал советник председателя правления АБ «Укргазбанк», кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО

Он сообщил, что недавнее укрепление гривни во многом было вызвано завершением календарного квартала, когда и банкам, и многим юридическим лицам необходимо была гривня, а не валюта. Поэтому те юридические лица, которые придерживали валюту, начали ее резко продавать, и как результат - предложение существенно превысило спрос. Но как только начался новый месяц, потребность в гривне уменьшилась, соответственно количество продавцов валюты стало меньше.

«Как результат курс доллара начал расти, и эта тенденция сохраняется. До какого уровня он дорастет, будет во многом зависеть от НБУ и НАК «Нафтогаз». Если НБУ напрямую продаст валюту НАК «Нафтогаз», то курс доллара не поднимется выше 8,5 грн. Но если этого не произойдет, то курс дорастет до отметки 9 грн., - считает эксперт. – Кроме того, на курс доллара будет влиять и реструктуризация еврооблигаций НАК «Нафтогаз». Чем больше владельцев еврооблигаций согласится на реструктуризацию, тем меньше НАК «Нафтогаз» придется покупать валюты на рынке. Так что в первую неделю октября низкого курса доллара не ожидается».

А.ОХРИМЕНКО отметил, что курс евро по отношению к гривне снизился и уже котируется на уровне 12,3-12,4 грн. Это во многом вызвано укреплением доллара на мировом рынке. Текущий курс евро всего 1,45 долл. При этом эксперт считает, что это не на долго.

«В ближайшее время доллар будет дешеветь по отношению к евро, так как в американской экономике ситуация неблагоприятная, и доверие к доллару уменьшается. По информации МВФ, доля долларов США в мировых валютных резервах по итогам второго квартала 2009 года составила 62,8%, тогда как в 1999 году эта доля была 71,1%. А вот доля евро в резервах выросла с 18,1% в 1999 году до 27,5% во втором квартале 2009 года» - сообщил А.ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4630/8,4910, к 12:00 цены упали до 8,3925/8,4350 грн./долл.

Торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2810/25, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2802. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,0690 (-0,1110).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4622/24, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3680/12,4120, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,2580/12,3160.